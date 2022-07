Programa Empregar encaminha dezenas de jovens de Mato Grosso para o mercado de trabalho

Por meio do Programa Empregar, realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT, 25 jovens de 16 a 20 anos receberam certificado de conclusão do programa e, agora, serão encaminhados às empresas do varejo para preencher vagas de trabalho disponíveis em Cuiabá e Várzea Grande. O evento ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (6).

Representantes da Fecomércio-MT e empresários entregaram em mãos os certificados e os pedidos para os cargos disponíveis. O superintendente da federação, Igor Cunha, destacou o forte interesse dos jovens em ingressar no mercado de trabalho. “Foram selecionados jovens que mostraram força de vontade e bom desempenho nos testes de aptidão realizados durante o programa”.

Entre os selecionados, está a jovem Shara Cavalcante, de 19 anos, que espera contribuir com a empresa para a qual foi selecionada. “Esta iniciativa veio no momento certo e conseguiu me recolocar no mercado de trabalho, após sofrer com o período de pandemia. Este projeto veio para ampliar nossa visão de mundo e, consequentemente, grandes oportunidades de trabalho”, afirmou.

Para o empresário e diretor da Fecomércio-MT, Alan Cosine (Sirecom-MT), a oportunidade que o Sistema concedeu aos jovens precisa ter continuidade. “Esta ação conseguiu capacitar os jovens para o mercado de trabalho e as empresas estão prontas para recebê-los. Assim como aconteceu aqui na federação, esta iniciativa precisa atingir mais jovens de outras regiões do estado, pois essa carência também precisa ser suprida nos demais municípios mato-grossenses”.

Pensando na expansão do programa para outras cidades do estado, o Sistema Fecomércio-MT também realizará, dentro do Projeto Movimenta, a capacitação de jovens nos municípios de Rondonópolis (21 e 22 de julho) e em Tangará da Serra (11 e 12 de agosto).

“Ficamos felizes com os resultados obtidos aqui e, por isso, estamos ampliando esta ação pioneira e de sucesso para outras regiões do estado, capacitando cada vez mais jovens para melhor inseri-los no mercado de trabalho. Todo o Sistema Comércio, inclusive o de Mato Grosso, tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país”, concluiu Igor Cunha.