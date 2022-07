Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação está em novo endereço

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondonópolis (Seciti) está atendendo em novo endereço. O local é junto ao complexo construído para acomodar os cursos realizados em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

A nova sede possui maior espaço e é mais adequado para atender a comunidade que necessita da pasta, estando localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, quadra 4, lote 5, Setor Rodoviário (antigo aeroporto).

De acordo com a secretária Neiva de Cól, a mudança aconteceu para ajudar no acompanhamento da conclusão das obras e da estruturação do prédio construído pelo município para abrigar dentre outros projetos, os cursos realizados em parceria com a Unemat de forma a agilizar todo o processo de transferência de endereço do campus.

A Seciti estava localizada na quadra ao lado do Paço Municipal, na Vila Aurora e atualmente os alunos da Unemat estão frequentando as aulas na Escola Estadual Estela Maris no Jardim Residencial Carlos Bezerra.