Sobe para cinco número de mortos em acidente na BR-364

Subiu para cinco o número de vítimas fatais do acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta, na manhã desta segunda-feira (4), na BR-364, altura do município de Comodoro. Todas estavam no veículo de passeio e morreram carbonizadas.

Até ontem, a informação confirmada era a de quatro vítimas em óbito. A explosão da caminhonete logo após a batida, porém, dificultou os trabalhos de perícia. Somente nesta terça-feira (5), o Instituo Médico Legal (IML) de Pontes e Lacerda conseguiu constatar a quinta vítima fatal.

Das cinco, apenas uma poderá ser identificada por meio das impressões digitais. Uma outra deverá ser identificada após exames da arcada dentária. As outras três somente após exame de DNA.

Informações preliminares dão conta de que as vítimas seriam do Estado de Rondônia.

O motorista do caminhão foi socorrido com múltiplas escoriações e fraturas.