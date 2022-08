Casario vai receber a dupla Nico e Lau com apresentação gratuita

A Prefeitura de Rondonópolis, em parceria com o governo do Estado, traz ao município o espetáculo ‘Remedeia com que tem’. Interpretado pelos personagens Nico e Lau, o show de humor promete levar momentos de entretenimento e diversão, com causos e histórias da cultura cuiabana e mato-grossense.

A apresentação gratuita vai acontecer no dia 3 de setembro, sábado, às 20h no Casario por meio do projeto Quero Mais Cultura. O espaço vai conta com estrutura completa de palco, som e luz para garantir ainda mais beleza e envolvimento dos artistas com o público.

A interatividade com a plateia é outra característica marcante do show, provocando uma cumplicidade através da intimidade das personagens com o seu público.

O secretário de cultura do município Pedro Augusto adiantou que o local vai estar preparado para receber as todas as famílias rondonopolitanas, visto que o espetáculo tem classificação livre. “O show do Nico e Lau é mais um evento que vai manter o nosso Casario vivo e atrativo. Aqui temos um local seguro e confortável para que todos possam participar”, comentou.

Para receber o público serão distribuídas cadeiras por todo o espaço. Os bares, restaurantes e lojas de artesanato estarão abertos para que as pessoas possam permanecer no Casario e consumir os produtos que estão à venda no local.

O show marca também o lançamento do 6º CD da dupla – Remedeia com que tem – com músicas inéditas, regravações e performances inusitadas.

O espetáculo estabelece entre os personagens uma acirrada disputa para ver quem consegue arranhar mais a imagem um do outro. Com piadas hilariantes e causos inacreditáveis, cada um procura se afirmar ao mesmo tempo em que insulta o oponente, inclusive com cômicas pegadinhas.