Derf localiza e prende homem que matou policial militar em Rondonópolis

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf) prendeu, nesta segunda-feira (15) no Jardim Pindorama, Jaciel Almeida Maciel Junior, 35 anos, que responde pela morte do cabo da PM, Jeferson de Souza Wilker, morto no dia 23 de fevereiro de 2014 no bairro Vila Lurdes, em Rondonópolis – MT. O policial estava vendendo laranjas no momento em que foi morto.

Jeferson era Cabo da Polícia Militar (PM) em Várzea Grande e estava vendendo laranja em um caminhão quando um rapaz se incomodou com o som e entrou em luta corporal com a vítima.

A discussão foi em frente a um bar, e no momento da briga dois homens dispararam quatro tiros contra Jeferson que morreu ainda no local.

O mandado de prisão foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis. O preso também é suspeito de envolvimento em crime de estelionato ocorrido no município de Primavera do Leste.