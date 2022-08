Inconformados com resultado de jogo, torcedores incendeia carros de atletas

A violência envolvendo o futebol na América do Sul está cada vez maior. Nesta quinta-feira (12), revoltados com a derrota para o Godoy Cruz por 2 a 0, pelo Campeonato Argentino, torcedores do Aldovisi decidiram incendiar os carros de jogadores e membros da comissão técnica do clube.

Segundo o jornal “Olé”, pelo menos cinco veículos foram incendiados em uma das sedes do clube, na cidade de Mar del Plata. Apesar disso, ninguém foi ferido e, de acordo com o corpo de bombeiros, o fogo foi controlado.

Em comunicado oficial, o Aldosivi condenou o incidente: “O Club Atlético Aldosivi expressa seu total repúdio aos atos de vandalismo ocorridos nesta noite no prédio esportivo. A violência nunca é o caminho. Seguiremos trabalhando e fomentando os valores de respeito, compromisso e amor por estas cores.”