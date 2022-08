Mãe de MC Kevin se revolta com Leo Lins por piada sobre a morte do cantor: ‘Ridículo’

Leo Lins se envolveu em uma nova polêmica. O humorista, que virou alvo de uma ação do Ministério Público após debochar de criança com hidrocefalia, fez uma piada sobre a morte de MC Kevin, morto ao cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro, se revoltou com o comediante.

“Tem cada uma que acontece que eu não consigo entender por que a pessoa quer fazer humor da desgraça dos outros. Ridículo, seu Léo Lins, ridículo”, disse a mãe de MC Kevin.

“Pergunta para a sua mãe o que ela acharia se fizesse essa palhaçada sobre algum parente seu. Quer aparecer, coloca alguma coisa na cara, mas não fala das pessoas que já morreram porque você ofende as pessoas que estão vivas. Seu ridículo, presta atenção no que você fala, trouxa”, completou Valquíria.

MC Kevin morreu em maio de 2021. O cantor caiu da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Antes da queda, ele estava no quarto com a garota de programa Bianca Dominguez e o funkeiro MC VK, de quem era amigo.