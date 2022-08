Melisandre de Game of Thrones pode aparecer na série?

A série A Casa do Dragão, estreou recentemente (21) na plataforma do HBO Max. A produção, é o primeiro spin-off de Game of Thrones, sendo situada 200 anos antes dos eventos que acompanhamos na série original e focando na história da Casa Targaryen. Desta forma, é natural que nenhum dos personagens icônicos de Game of Thrones existam durante o decorrer da trama de A Casa do Dragão, uma vez que as histórias se passam em épocas diferentes.

Porém, ao que tudo indica, a personagem Melisandre pode retornar à nova série, sendo uma surpresa para todos. Ficou curioso para saber mais sobre a volta da personagem? Então continue por aqui e acompanhe tudo.

A nova série é inspirada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, publicado originalmente em 2018 e acompanha a história da poderosa e controversa Casa Targaryen. Mais de dois séculos antes da guerra dos tronos a que já assistimos, Westeros era um lugar ainda mais hostil e trama e traz o lendário Aegon, o Conquistador, criador do Trono de Ferro.

A partir daí, as gerações que vieram da família Targaryen lutaram pelo trono, o que levou a uma guerra chamada de A Dança dos Dragões, marcada pela disputa de poder sangrenta e devastadora entre os irmãos Aegon II e Rhaenyra, que queriam direito ao trono deixado pelo pai.

A batalha entre Rhaenyra e Aegon será recheada e rebeliões, destruição e dragões, inclusive Miguel Sapochnik, que dirigiu episódios icônicos de Game of Thrones, como a “Batalha dos Bastardos” será produtor executivo, showrunner e diretor de alguns dos episódios.

De acordo Sapochnik, nove dragões serão lançados na primeira temporada, todos com personalidades bem estabelecidas.

A Casa do Dragão é formada por grande elenco

A Casa do Dragão é formada pela Princesa Rhaenyra Targaryen, filha primogênita Viserys I (Emma D’Arcy); o Príncipe da Cidade, Daemon Targaryen (Matt Smith); o Rei Viserys Targaryen, Senhor dos Sete Reinos (Paddy Considine), O Primeiro de Seu Nome; Sor Otto Hightower (Rhys Ifans), Mão do Rei; Alicent Hightower (Olivia Cooke), Filha da Mão do Rei; Lorde Corlys Velaryon (Steve Toussaint), A Serpente do Mar; Princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best), a Rainha Que Nunca Foi; Sor Criston Cole (Fabien Frankel), Cavaleiro da Guarda Real e Mysaria (Sonoya Mizuno), Confidente de Daemon Targaryen.

Além desses, também compõem o elenco: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.

Mais detalhes sobre a série

Até o momento são 10 episódios confirmados para a primeira temporada e será transmitida todos os domingos nos canais da HBO e HBO 2 e plataforma de streaming HBO Max. De acordo com o portal Variety, cada episódio custou cerca de US$ 20 milhões. Com isso, a temporada terá o orçamento de aproximadamente US$ 200 milhões (mais de R$ 960 milhões na cotação atual).

Sendo assim, o primeiro episódio foi ao ar neste domingo, 21, o segundo no dia 28, e assim por diante, além de serem disponibilizados às 22h como na série original.

Ademais, George R.R. Martin é cocriador da série, ao lado de Martin e Ryan Condal (Colony). A série também terá retornos muito positivos como o de Miguel Sapochnik, que dirigiu episódios icônicos de Game of Thrones, como a “Batalha dos Bastardos”. Ele será produtor executivo, showrunner e diretor de alguns dos episódios. E para quem curtiu a trilha sonora da série original, o compositor Ramin Djawadi também retorna para criar a trilha da nova série.

Quem não volta são D.B Weiss e David Benioff. Os showrunners de Game of Thrones, não estão envolvidos com a série nem em nenhum outro prequel. Os dois assinaram um contrato com a Netflix e também estiveram envolvidos em negociações para um projeto de Star Wars, que foi engavetado.

Personagem Melisandre pode estar em A Casa do Dragão?

A atriz Carice Van Houten, que interpretou Melisandre em Game of Thrones, comentou em 2019 sobre a possibilidade de reprisar o papel em A Casa do Dragão, se tornando a única integrante da produção original que poderia estar no spin-off. “Tudo depende do roteiro e da abordagem. Eu estaria completamente interessada em fazer isso de novo, desde que pudéssemos ver um lado totalmente diferente de Melisandre. Uma perspectiva que não vimos antes. Se não acontecer, está tudo bem. Sinto que encerrei meu ciclo muito bem”, comentou a atriz.

Mesmo havendo a possibilidade de realmente aparecer em A Casa do Dragão, a personagem de Melisandre é improvável, uma vez que será explorada a história da Casa Targaryen e sua guerra civil. De qualquer forma, os roteiristas teriam que mostrar as origens de Melisandre como uma escrava de Asshai, que foi vendida ao Templo Vermelho para ser treinada como sacerdotisa. Além de ser instruída em feitiçaria, Língua Comum e Valiriano, lá ela aprendeu a ter visões através do fogo.

Confira o trailer de House of Dragon: