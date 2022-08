No último minuto do 2º tempo Corinthians empata e deixa tudo igual no jogo de ida contra o Fluminense

O Corinthians deu um importante passo rumo à final da Copa do Brasil, após empatar com o Fluminense, pelo placar de 2 a 2, em jogo realizado na noite desta quarta-feira (24), no Maracanã. Os gols da partida foram marcados por Ganso, de pênalti, logo no começo do jogo, Arias, no começo do segundo, e Renato Augusto e Roger Guedes, para o alvinegro.

No jogo de volta, marcado para o dia 15 de setembro, na Neo Química Arena, quem vencer leva a vaga para a final, enquanto que, um empate significa pênaltis.

Gols relâmpagos e empates

A partida começou movimentada no Maracanã, com um pênaltI de Fagner em Arias logo aos 25 segundos. Ganso foi para a cobrança e abriu o placar, depois de três minutos. O Corinthians não se abateu e foi para cima, conquistando o empate com Renato Augusto, após belo passe de Yuri Alberto. As duas equipes ainda tiveram boas chances para desempatar, mas Cano e Róger Guedes desperdiçaram.

O segundo tempo começou como o primeiro, com gol do Flu. Arias aproveitou rebote de cruzamento na área que Gil tirou e acertou um belo chute, sem chances para Cássio, antes do primeiro minuto. E o gol animou o Tricolor, que começou a pressionar buscando o terceiro gol, parando em Cássio em finalizações de Cano e Cris Silva. As equipes passaram a tocar mais a bola, sem muita intensidade. No entanto, quando tudo parecia definido em favor do Tricolor, um erro na saída de bola fez com que Fagner achasse Roger Guedes bem posicionado na área para empatar, já aos 44.

Próximos jogos

O Fluminense agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Palmeiras, no sábado (27), às 19h (de Brasília), novamente no Maracanã, pela 24ª rodada.

Já o Timão volta à São Paulo capital, onde encara o RB Bragantino, na Neo Química Arena, na segunda-feira (29), às 21h30.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 2 Corinthians

Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

Data e hora: Quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kléber Lucio Gil (SC) e Fabricio Vilarinho (GO)

Gols: Ganso, aos 3’/1T e Arias, aos 1’/2T (Fluminense); Renato Augusto, aos 22’/1T e Roger Guedes, aos 44’/2T (Corinthians)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Cris Silva); André, Nonato (Martinelli) e Paulo Henrique Ganso (Michel Araújo); Matheus Martins (Nathan), Arias (Marrony) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz (Xavier), Fausto Vera e Renato Augusto (Ramiro); Adson (Gustavo Mosquito), Roger Guedes (Lucas Piton) e Yuri Alberto (Matheus Vital). Técnico: Vítor Pereira.