Rosana Martinelli é oficializada na chapa de Wellington

A ex-prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PL) vai assumir a segunda suplência na chapa encabeçada pelo senador Wellington Fagundes (PL) à reeleição no Senado.

Rosana deixou a prefeitura de Sinop em 2020 e ajudou a eleger o sucessor, o atual prefeito Roberto Dorner (Republicanos).

“Rosana não vai representar na chapa somente o Nortão, mas ela traz também a representatividade feminina, como alguém que fez muito sucesso à frente de uma das principais cidades de Mato Grosso”, destacando a força da mulher mato-grossense, declarou Wellington.

A ex-prefeita deixou a gestão com alto índice de aprovação e com uma gestão de eficiência reconhecida. No ranking Escala Brasil Transparente (EBT) elaborado pela Controladoria-Geral da União, Sinop tinha o maior índice de transparência do Estado de Mato grosso. O município ainda conquistou a 24ª colocação no ranking nacional.

O ranking feito pela CGU considerou o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e Sinop obteve a pontuação de 9.5. Foram avaliados além das Capitais e Estados, 885 municípios com mais de 50 mil habitantes.

Já no Índice de Governança Municipal (IGM), realizado pelo Conselho Federal de Administração (CFA), Sinop teve a segunda melhor nota entre os cinco maiores municípios de Mato Grosso. A avaliação leva em conta as finanças, gestão e desempenho – obtidas através de bancos de dados municipais.

O nome da ex-prefeita de Sinop foi indicado pelos 15 prefeitos do Nortão que compõe o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal e Ambiental Vale do Teles Pires (CIDESA) para que ela seja a segunda suplente na chapa de Wellington Fagundes.