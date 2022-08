Veja o que torna um destino ideal para viajar com seu animal de estimação

Periodicamente, os familiares se reúnem para viajar e recarregar as energias necessárias para retomar a rotina de trabalho. E, como os animais de estimação são considerados membros da família, isso vem sendo um fator essencial na hora dos tutores escolherem o destino de viagem ideal para que seus pets os acompanhem durante a estadia. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Booking, 46% dos viajantes brasileiros afirmam que locais pet friendly se destacam na hora da reserva, um percentual acima da média global, de 31%.

O mercado hoteleiro vem se adaptando para receber os bichos de estimação com conforto e acolhimento. Um exemplo disso é o trabalho realizado pelo Atibaia Residence Hotel & Resort, localizado no interior do Estado de São Paulo, que recebe hóspedes com pets desde 2017. “A hospedagem dos animais domésticos surgiu como uma demanda dos hóspedes que desejavam partilhar dos momentos de lazer com seus pets. Por entender a importância da presença deles durante a estadia, estabelecemos um protocolo específico para recebê-los no hotel, garantindo conforto e segurança aos tutores e seus amigos de quatro patas”, afirma José Ribeiro, gerente geral do Atibaia Residence.

Para se assegurar de todos os cuidados ao receber os pets, o hotel aplica uma série de medidas durante o período de estadia. O primeiro passo é feito logo na reserva, quando o cliente informa que irá levar um bicho de estimação. No check-in é o momento em que é realizado, obrigatoriamente, o registro completo do hóspede de quatro patas e a verificação da carteira de vacinas. Desse modo, a equipe do resort fica ciente da chegada de um novo pet e garante uma experiência ainda mais completa para os clientes.

Na chegada ao hotel, o hóspede é informado das áreas autorizadas para circulação e do kit pet que prevê bebedouro e comedouro, além de tapete higiênico, que é disponibilizado dentro do quarto. Além disso, as acomodações contam com duas sinalizações na porta para controle da equipe de serviço de quarto: um painel, com dimensões de 10 por 20 centímetros, com a mensagem ‘neste quarto tem um cachorrinho de férias’ e uma tag na maçaneta com a mesma frase. Isso garante que o animal permaneça seguro, durante a ausência do tutor, e não tenha acesso ao lado externo da acomodação. O Atibaia Residence Hotel & Resort oferece ainda área externa privativa para que os tutores possam tomar café da manhã junto com seu companheiro peludo.

Vale destacar que todos os colaboradores do hotel foram treinados para lidar corretamente com os pets dos hóspedes, já que eles precisam de tanta atenção quanto os seus proprietários durante a estadia. “Ser pet friendly é muito além do que apenas aceitar os animais. É fundamental garantir uma hospedagem confortável, segura, além de enxergar os pets como hóspedes também”, finaliza José Ribeiro.