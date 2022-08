Vice-prefeito confirma instalação de mais uma indústria em Rondonópolis

Como parte do compromisso do vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, em buscar novos investimentos para o município, no próximo mês terá início a operação de mais uma indústria de grande porte na cidade, no ramos de fertilizantes.

Em reunião na tarde desta segunda-feira, na vice-prefeitura, os sócios-diretores da empresa confirmaram que além da unidade de distribuição já existente em Rondonópolis, em setembro dará início à operação da fábrica própria.

“A chegada dessa indústria é mais uma grande aquisição para Rondonópolis e vem ao encontro do programa de atração de empresas que iniciamos logo nos primeiros meses da gestão. O investimento em infraestrutura nos distritos industriais, a capacidade logística e boa localização estão entre os atrativos que os empresários encontram e se animam em vir para Rondonópolis. É um trabalho de interlocução constante que temos feito”, afirma o vice-prefeito.

Esta será a primeira indústria de fertilizantes do grupo na Região Centro-Oeste, que sempre concentrou suas operações na Região Sul e Sudeste, além de atuar como importador e distribuidor de produtos da área.

“Estamos empenhados nesse novo investimento e a reunião com o vice-prefeito foi muito produtiva. Apresentamos algumas demandas e ficamos satisfeitos com o compromisso firmado.”, afirmou o sócio-diretor, André Girardi.

A empresa, sediada em Curitiba (PR), possui 11 filiais distribuídas pelo território nacional. A escolha de Rondonópolis para a implantação da segunda planta industrial esteve baseada no crescimento do município frente ao mercado agrícola. A Indústria terá capacidade de produção de 570 mil toneladas de fertilizantes, em três turnos. Em breve, a empresa deverá anunciar as vagas de emprego, que tendem a movimentar o Município.

Também participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis, Alexsandro Silva, o sócio-diretor, Bruno Girardi, o gerente da unidade, Felipe Nascimento, e o gerente comercial, Laercio Amado.VV