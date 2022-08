Xuxa e Angélica estrelam produção nacional no Disney+

O Disney+ divulgou hoje as primeiras fotos oficiais de sua nova série original brasileira “TARÔ, a produção traz Xuxa e Angelica de volta as telas, depois de quase uma década afastadas. A trama trata de uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo na Floresta Amazônica, sua profecia e seu legado de luta pelo cuidado com a natureza e com o Planeta Terra.

Iniciada em julho deste ano no Acre, a série conta com nomes como Ywyzar Guajajara (Gaia), Xuxa Meneghel (Ylla), Angélica (Niara), Fafá de Belém (Mandrágora), Lana Guelero (Kirina), Igor Pedroso (Onirê), Bukassa Kabengele (Bruk), Pedro Goifman (Kauê), Bruno Garcia (JM) e Gleici Damasceno (Guerreira Mayu) na composição de seu elenco. Eliana, foi cortada do elenco por problemas no contrato.

Em “TARÔ, o Planeta Terra está passando por sérios problemas ambientais e apenas Gaia, descendente do povo das Nove Luas por parte de seu pai, pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que levar um amuleto mágico para um lugar sagrado na Amazônia, onde há anos se formou um Portal. Por sua vez, Ylla, mãe de Gaia, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido em sua vida, ao embarcar nessa jornada com sua filha.

No decorrer da série Gaia, com ajuda de sua mãe Ylla, sua avó Kirina, que lidera vários povos, inclusive o da guerreira Mayu, deve aceitar e se empoderar de sua história, para se preparar e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM, que visa lucrar às custas da natureza.Apesar dos elementos fantasiosos, “TARÔ tratará das queimadas, devastação de florestas e invasão das terras indígenas. Com o roteiro de Anna Lee e direção compartilhada de Marco Dutra e Juliana Rojas, especialistas em terror, que já foram parceiros em produções anteriores. A expectativa é que a série tenha seu lançamento no segundo semestre de 2023.