1ª Feira de Ciências acontece na CMEI Anterina Miranda

Conforme noticiado, a unidade do Centro Municipal de Educação Infantil Anterina Miranda de Moraes Miranda realizou com sucesso nesta segunda feira (19) a sua 1ª Feira de Ciências cujo tema: “Mais Ciências do que Feira”, encerrou o projeto “Cons-ciências na Educação Infantil: pessoas plantas, animais e transformações”.

Conforme a direção da unidade, o referido projeto foi desenvolvido de maio a setembro, com o objetivo de despertar a curiosidade e o interesse, além de cuidar e respeitar as questões ambientais.

Segundo a diretora Patricia Kenf Gomes de Walle, o projeto “Cons-Ciências” trata-se de uma proposta de pura experimentação e ludicidade onde a criança acaba se conscientizando de temas importantes do dia a dia e aprende brincando.

“Nessas ocasiões é que se nota a naturalidade e a manifestação das mais genuínas atitudes científicas dos pequenos pesquisadores. A comunidade escolar esteve prestigiando as experiências exploradas nas salas de referência que foram apresentadas pelas nossas crianças (4 e 5 anos)”, externou.

As Crianças aprendem brincando…

Ainda conforme a diretora, a feira contou ainda com a participação e parceria de uma equipe da Unidade de Vigilância em Zoonoses que levou para a exposição, informações e orientações sobre o tema: os perigos e a importância do Combate ao mosquito da Dengue.

Além das ações acima citadas, a escola também fez uma parceria com a Secretaria de Agricultura onde as crianças foram orientadas e treinadas para produzir mudas para entregar as famílias que prestigiaram a Feira.

Público prestigiou a Feira de Ciências…

Por fim, a unidade CMEI, abordou um tema importante como a conscientização sobre a importância do projeto Setembro Amarelo, cujo mês é dedicado à valorização da vida e prevenção ao suicídio.