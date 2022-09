Bolsonaro pede que votos se concentrem em Fagundes

Na série de lives que vão até sexta-feira, 30, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos eleitores conservadores de Mato Grosso – inclusive aos que são simpáticos a outras candidaturas – que concentrem seus votos em Wellington Fagundes à reeleição. É a terceira vez, nos últimos três dias, que o presidente, que disputa a reeleição, trata da questão relacionada a eleição em Mato Grosso.

“Eu sei que tem outros candidato ai, mas vamos concentrar fogos em Wellington, 222, parceiro nosso dentro do Senado Federal” – disse o presidente, que acrescentou: “Se eu for reeleito, obviamente, gostaria de tê-lo trabalhando comigo lá no Senado, continuar trabalhando…Wellington 222”.

Na live de terça-feira, Bolsonaro havia destacado que Wellington Fagundes “sempre foi um colaborador do Governo dentro do Senado”. O senador mato-grossense, inclusive, é líder do Bloco Parlamentar Vanguarda, composto por 11 senadores que integram a base de apoio do presidente.

Fagundes vem liderando as pesquisas sobre intenção de votos. O último levantamento do Instituto Gazeta Dados, o candidato a reeleição apareceu com 41% dos citados. Isso equivale, de acordo com os cálculos do instituto, 60,29% dos votos válidos. A pesquisa mostrou também que o presidente da República

Jair Bolsonaro se consolidou como o preferido dos mato-grossenses com 48% das intenções de voto contra 32% de Lula (PT).

No último programa eleitoral, na quarta-feira, Fagundes manifestou aos eleitores o desejo de continuar buscando oportunidades para a população de Mato de Grosso. “Tenho certeza que este país é o melhor do mundo e Mato Grosso é um estado de oportunidades. O que mais o ser humano precisa é de oportunidades seja uma criança, um jovem, um idoso é de oportunidade – disse o candidato.