Concursos abrem 780 vagas para PM e Bombeiros no Mato Grosso do Sul

Estão abertas as inscrições de quatro novos concursos públicos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul com 520 vagas para a Polícia Militar e 260 para o Corpo de Bombeiros. Realizados pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), os certames selecionam para os Cursos de Formação, de acordo com os cargos pleiteados.

PM

Nos concursos da Polícia Militar, são 500 vagas para o cargo de soldado cujos salários são de R$ 2.252,25 durante o curso de formação e de R$ 5.005 após a conclusão. Para oficiais, são 20 oportunidades com vencimentos iniciais de R$ 4.826,75, chegando a R$ 9.050,16 ao final do curso. As inscrições – no valor de R$ 188,80 – terminam no dia de 3 de novembro. A data das provas está prevista para 4 de dezembro.

Bombeiros

No edital para soldado do Corpo de Bombeiros, as 250 vagas têm salários de R$ 2.252,25 no período de formação, chegando a R$ 5.005 na conclusão do curso. Os candidatos a oficial concorrem a 10 vagas com remunerações que aumentam de R$ 4.826,75 a R$ 9.050,16 ao término do curso. A taxa de inscrição é de R$ 188,80 e o prazo termina no dia 3 de novembro. As provas serão no dia 11 de dezembro.