Juizado Ambiental de Rondonópolis realizará limpeza do córrego Arareau no próximo sábado (17)

O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Juizado Volante Ambiental (Juvam) da Comarca de Rondonópolis realizará no próximo sábado (17) a 8ª edição do Mutirão de limpeza do Córrego Arareau. A ação integra o projeto “O Rio é Nosso”, percorrerá toda a extensão do Ribeirão e faz parte da campanha Mundial do dia Mundial da Limpeza.

A concentração das equipes será a partir das 6h, na Praça Dimas de Oliveira Castro – Vila Cardoso.

O projeto tem como finalidade revitalizar o córrego por meio do recolhimento de resíduos sólidos, bem como orientar a comunidade acerca da necessidade de preservar o meio ambiente para a manutenção da saúde coletiva. Este ano o evento movimentará mais de 1.000 voluntários que realizarão a limpeza de toda a extensão do Ribeirão Arareau.

A programação terá largada com um delicioso café da manhã coletivo e na sequência serão entregues os kits de limpeza contendo luvas e sacos de lixo às equipes que vão ficar responsáveis pelos 18 trechos de limpeza.

A mobilização dos voluntários abrange o Município, incluindo órgãos públicos, iniciativa privada, Ongs de proteção animal e ambiental, universitários, estudantes do Estado, entre outros.

Paralelo ao mutirão será realizado nas proximidades da ponte do Jardim Primavera ,localizada na Avenida Rotary Internacional, o Pit Stop educativo sob o tema “deposição irregular do lixo e Queimadas”, com a participação de representantes das instituições e empresas participantes do evento.

A segurança e apoio do evento será realizada pela Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro 18º GAC, Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil.

Sobre o Dia Mundial da Limpeza de 2022 (World Clean Up Day)

O Dia Mundial da Limpeza é um movimento cívico que une 180 países e milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta, em um único dia. No dia 17 de setembro de 2022, o Dia Mundial da Limpeza acontecerá pela 5ª vez. Desde 2018, 50 milhões de pessoas saíram e limparam suas cidades, rios e comunidades dos resíduos.

Os resultados se espalharam pelo mundo, replicando ações de responsabilidade socioambiental mundo afora.