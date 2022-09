Senac-MT lança plataforma para inserir ex-alunos no mercado de trabalho

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) lançou hoje (20) seu ‘Banco de Oportunidades’ on-line e reformulado. A plataforma gratuita irá conectar vagas de trabalho com ex-alunos da instituição de educação profissional em busca de uma oportunidade de emprego.

Empresas de todo o estado e egressos do Senac-MT poderão se cadastrar, de forma simples e rápida. O diretor regional da entidade, Carlos Rissato, destaca que a iniciativa visa potencializar a inserção dos ex-alunos no mercado de trabalho e atender as demandas de profissionais qualificados das empresas do comércio de bens, serviços e turismo.

“O Senac Mato Grosso possui ampla capilaridade de atuação. Nos seis primeiros meses deste ano, qualificamos mais de seis mil jovens e adultos para o mercado de trabalho em cursos nos segmentos de Produção de Alimentos, Beleza, Gestão, Tecnologia da Informação, Idiomas, entre outros, alcançando 138 dos 141 municípios mato-grossenses. E os setores de serviços e do comércio vêm liderando a geração de empregos com carteira assinada no estado”, salienta o dirigente.

Para as empresas publicarem suas vagas de trabalho disponíveis, a assistente da área de Gestão Educacional do Senac-MT, Juliana Soares, explica que basta serem inseridos os dados comerciais e de contato, localidade, descrição e requisitos para contratação. Para os ex-alunos, são necessários os dados pessoais e de contato, área de interesse, localidade, formação e experiência profissional. “A própria plataforma do ‘Banco de Oportunidades’ do Senac-MT fará o cruzamento dos dados e mostrará nos painéis – das empresas e dos candidatos – as possibilidades de efetivação”, detalha ela.

Balcão de Empregos

Já estão publicadas no ‘Banco de Oportunidades’ do Senac-MT 37 vagas de emprego em Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra e Sinop. São oportunidades para auxiliar de estoque em papelaria, vendedores para fabricante de bebidas e loja de artigos de informática e eletrônica, auxiliar administrativo em empresa de comércio e importação de cereais, manicure para salão de beleza, entre outras. Empresas e ex-alunos devem acessar: oportunidades.mt.senac.br.