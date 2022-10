Acusado de esfaquear homem e jogar corpo em córrego é condenado a 43 anos de reclusão

O autor de um latrocínio ocorrido no mês de abril na cidade de Primavera do Leste (MT) foi condenado a pena de 43 anos de reclusão em regime fechado.

A sentença foi proferida pelo juiz de direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que manteve a prisão preventiva do réu.

SOBRE O CRIME

O crime ocorreu no dia 17 de abril, ocasião em que Laudemy de Souza Serafim, foi vítima de um roubo seguido de morte praticado pelo acusado e a companheira.

Para subtrair o veículo Ford Ecosport e outros pertences da vítima, o casal desferiu diversos golpes de faca, causando múltiplas lesões no corpo da vítima, que foi encontrada horas depois dentro de um córrego no bairro Primavera III.

Durante as diligências para esclarecer o latrocínio, os policiais civis conseguiram provas robustas e indícios que comprovaram a materialidade e autoria dos fatos.

Na época o suspeito teve a prisão preventiva decretada, sendo devidamente cumprida.

Com base nos autos do inquérito policial, o processo percorreu o trâmite processual, e resultou na sentença condenatória do investigado a pena de 43 anos de reclusão pelo crime cometido.