Casal é mantido refém dentro de carro; polícia cerca o local

Um casal é mantido refém dentro de um carro, na rua Eurídice Bueno, altura da estrada do Sabão, na Vila Serralheiro, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, desde às 7h28 desta sexta-feira (21). Segundo informações da Polícia Militar, o acionamento das equipes foi para um roubo com retenção de vítima.

Um casal de criminosos teria abordado as vítimas cerca de quatro quilômetros de distância do endereço da abordagem.

Por meio do sistema Detecta, o veículo, da marca Land Rover, foi identificado, e as viaturas começaram as buscas. Ao visualizarem o carro, os agentes deram ordem de parada, que não foi obedecida, e teve início o acompanhamento.

O helicóptero da Record TV flagrou o carro parado no meio da rua, após colidir contra dois carros e um ônibus. Neste momento, a vítima ainda está sendo feita refém.

A namorada do suspeito foi liberada durante as negociações. A PM faz um cerco e trabalha para a liberação da vítima. De acordo com o capitão Felipe, porta-voz da PM, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionadas para o endereço.

O 45° Distrito Policial da Brasilândia atende a área.