Equipe técnica da Prefeitura acompanha obras e empreendimentos nos distritos industriais

Rondonópolis está recebendo investimentos na área da infraestrutura em diversas regiões da cidade e nessa quinta-feira (20) o prefeito em exercício Aylon Arruda acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva e de Infraestrutura (Sinfra), Vinícius Amoroso, percorreu alguns pontos que estão em obras.

As visitas começaram pelo anel viário Conrado Sales Brito na saída para Cuiabá onde a comitiva visitou um novo empreendimento de armazenamento de grãos que está se instalando no município. A planta da empresa impressiona pela dimensão e terá capacidade de armazenar até 400 toneladas de grãos.

O grupo seguiu para o distrito industrial antigo, como é conhecido por ser o primeiro da cidade, para acompanhar as obras de drenagem e revitalização asfáltica. O investimento conjunto da Prefeitura, do governo do Estado e emenda parlamentar vai recuperar toda a malha viária do distrito que há anos convive com a situação precária do pavimento.

A obra já teve início e a empresa contratada via licitação está focada no trabalho de topografia e também de sondagem do solo que vai direcionar o tipo de serviço que será necessário para preparação do solo e base para aplicação da pavimentação asfáltica.

Outro ponto onde está acontecendo uma grande obra de drenagem fica próximo no trevo do entroncamento das Brs 364 e 163. As galerias que foram instaladas no local serão interligadas com o sistema de drenagem oriundo do distrito industrial Augusto Bortoli Rasia e também o distrito Vetorasso. Nesse último, os líderes da Prefeitura visitaram as obras de drenagem e pavimentação, que estão respectivamente com 100% e 70% concluídas.

Para o prefeito em exercício Aylon Arruda esse esforço conjunto entre os governos vai fazer uma grande diferença na rotina comercial das indústrias instaladas nesses distritos e também trazer mais conforto para os profissionais que percorrem essas vias diariamente para chegar e sair do trabalho.

A comitiva contou também com a presença do vice-presidente da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt) Ailton Ferreira da Silva, servidores da Sinfra e do Desenvolvimento Econômico.