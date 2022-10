Estudante morre ao cair de prédio; família acredita em assassinato

A estudante de farmácia Eruama Dias morreu após cair do quinto andar de um prédio em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Eruama, que morava na região de Campinas, no interior do estado, tinha viajado para o litoral com a namorada, a passeio.

A polícia investiga se o suposto acidente ocorreu após uma discussão entre as duas. A namorada de Eruama telefonou para a família da estudante relatando que a jovem havia se jogado.

A família tem suspeitas em relação ao relato e acredita em assassinato. O irmão nega que Eruama seja a autora de uma mensagem que foi enviada a ele no celular, em tom de despedida.

O caso é investigado pela polícia de São Paulo.