Feto humano é encontrado por crianças em área de mata

Um feto humano foi encontrado em uma área de mata no bairro dos Municípios, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na tarde do domingo (9). O corpo foi localizado por algumas crianças que brincavam próximo ao local.

A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 14h e os policiais constataram que se tratava de um feto humano, o qual foi descartado na entrada de um matagal ao lado de casas.

O local foi isolado e preservado até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, os quais ficaram responsáveis pelos demais procedimentos.