MT Hemocentro tem 14 voluntários aptos para doação de medula óssea

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, teve 14 doadores selecionados para a doação de medula óssea, que é realizada em âmbito nacional. Os doadores já estavam cadastrados Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e foram convocados devido à compatibilidade com receptores.

O transplante de medula óssea é um tratamento indicado para pacientes com doenças do sangue, como leucemia, linfomas e alguns tipos de anemia. Há, no Brasil, 5.549.143 voluntários cadastrados, sendo 606.201 em Mato Grosso.

“A doação de medula óssea é um ato de solidariedade e pode ajudar pacientes que têm o transplante como única chance de cura. Em 15 dias, foram selecionados 14 doadores cadastrados. É uma honra que tantos doadores tenham sido convocados. Se você quer e pode doar medula óssea, faça o seu cadastro junto ao MT Hemocentro e salve vidas”, enfatizou a diretora da unidade especializada, Gian Carla Zanela.

Para realizar o transplante de medula óssea, é imprescindível que haja compatibilidade tecidual entre doador e receptor. “A combinação de genes do doador e do paciente deve ser idêntica (100%) ou muito próxima do ideal (90%)”, acrescenta a gestora.

Pessoas interessadas devem realizar o cadastro para a doação de medula óssea junto ao MT Hemocentro, fazer a coleta de 5 ml de sangue e aguardar a convocação – que só ocorre após a compatibilidade com um receptor. É importante manter os dados de cadastro atualizados.

A amostra de sangue passa por sequenciamento genético e os dados ficam cadastrados no Redome, sistema que reúne todas as informações dos voluntários. Havendo a compatibilidade entre doador e receptor, serão indicados exames para a posterior coleta da medula.

É importante destacar que a doação de medula óssea não é realizada em Mato Grosso. Normalmente, a doação ocorre na cidade onde o receptor faz o tratamento e, se for estrangeiro, a doação poderá ser feita em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Requisitos para a doação

Para se cadastrar como um voluntário, é necessário ter entre 18 e 35 anos, não possuir doenças hematológicas ou neoplásicas e não ter doenças infecciosas ou do sistema imunológico. O cadastro é feito a partir da apresentação de documento oficial com foto, da coleta de informações pessoais e da coleta de amostra do sangue.

Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 211 e 221.