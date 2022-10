Mulher é presa após jogar abelhas em policiais que cumpriam ordem de despejo

Uma mulher usou a natureza para tentar se livrar de policiais que cumpriam uma ordem judicial em uma residência. A agressão incomum foi registrada no condado de Hampden, em Massachusetts, nos EUA.

Segundo os policiais, eles cumpriam uma ordem de despejo no dia 12, em um casarão cujo dono acumulou mais de R$ 6,26 milhões (US$ 1,2 milhão) em dívidas ativas. O alvo era Alton King Jr., que se encontrava ausente da própria residência, pois fora ao tribunal local para apelar da expulsão.

Foi aí que o momento surreal começou. De acordo com o relatório do vice-xerife Daniel H. Soto, um carro rebocando um trailer se aproximou dos policiais que aguardavam no local. Uma mulher saiu do banco do motorista e começou a agitar algumas colmeias, para fazer as abelhas saírem do trailer.

A mulher, mais tarde idenficada como Rorie Susan Woods, não parou por aí. Ela vestiu uma roupa de apicultura e comandou o exército de abelhas contra os policiais.

Ela tirou mais três colmeias do trailer e as abelhas começaram a picar os policiais — um deles, no rosto. Três dos policiais eram alérgicos, segundo o departamento do xerife.

Quando finalmente conseguiram chegar perto de Rorie, ela resistiu à prisão, mas acabou algemada minutos depois.

Rorie foi indiciada por “agressão com arma perigosa” (as abelhas!) e conduta desordeira. Ela foi liberada e responderá em liberdade. Não foi informada a ligação dela com o alvo do despejo, que já se arrasta há anos em tribunais locais.