Policiais civis se unem e proporcionam tarde de alegria a crianças de três centros infantis

Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, com apoio das unidades do município, se reuniram nesta terça-feira (11) para proporcionar uma tarde alegre a mais de 400 crianças atendidas por três centros de educação infantil do município.

A equipe da Derf arrecadou entre os policiais civis, brinquedos que foram entregues a crianças dos Centros e Escola Municipais de Educação Infantil nos bairros Parque Universitário e Residencial Ana Carla.

O delegado Santiago Rozendo Sanches, fala que esta foi a primeira ação desenvolvida pela Derf para o Dia das Crianças e deixou todos os policiais emocionados em poder proporcionar momentos alegres à meninada.

“Foi muito emocionante para nós poder trazer essa alegria para todas as crianças e aproximar a Polícia Civil da comunidade, especialmente em bairros mais vulneráveis”, disse o delegado.

Os brinquedos foram distribuídos pelas equipes policiais no Cemei Professor Ivan Santos Arruda, no Parque Universitário; Cemei Giovanni Gomes Moreira, no Residencial Ana Carla e Escola Municipal Firmicio Alves Barreto, no Parque Universitário.