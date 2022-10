Prefeitura convoca profissionais instrutores para projetos de atividades físicas

A Prefeitura de Rondonópolis está convocando profissionais interessados em atuar como instrutores em aulas de hidroginástica, dança e exercício funcional. O chamamento público nº 13/2022 visa credenciar os profissionais para os projetos Cidadania Ativa, Acqua Saúde Hidroginástica e Vida em Movimento, todos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Os interessados devem enviar a documentação em envelope lacrado para a Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Prefeitura na Vila Aurora. Poderão participar do credenciamento pessoas físicas ou jurídicas, que se inscreverem e comprovarem estar habilitadas a prestar os serviços de instrutor de hidroginástica, dança e exercício funcional. Os profissionais serão remunerados por hora aula.

São exigidos no envelope a cédula de identidade, CPF, certidões negativas, ou positivas com efeito negativa, dos distribuidores e das Varas Cíveis e Criminais das Justiças Federal, Estadual, Eleitoral e Militar dos lugares onde tenha residido nos últimos cinco anos, currículo que indique aptidão e experiência comprovada para a execução dos serviços e/ou atestado emitido por pessoa jurídica que comprove a execução e a prestação do referido serviço, dentre outras declarações solicitadas no edital de convocação.

O credenciamento ficará aberto enquanto houver interesse da Administração na contratação dos serviços, no prazo não superior a um ano da data da publicação do edital de credenciamento.

Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone 66 3411-5734. O edital completo pode ser retirado na sede da Prefeitura ou o documento eletrônico disponível no site www.rondonopolis.mt.gov.br no link Empresas – Licitações. Quem preferir pode solicitar pelo e-mail [email protected] e [email protected]