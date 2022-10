Setrat alerta para semáforo caído no cruzamento da Ponce de Arruda com Dom Pedro II

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) pede atenção redobrada aos condutores que trafegarem nesta segunda-feira (10) pela Avenida Ponce de Arruda no cruzamento com a Rua Dom Pedro II, no Centro. Neste domingo (9), um caminhão causou um incidente no local e acabou derrubando a estrutura de ferro do semáforo no cruzamento, além de arrancar a fiação elétrica.

A Setrat destaca que já está trabalhando no local para instalar uma nova estrutura e no restabelecimento da fiação e do funcionamento do semáforo. Os trabalhos tiveram início nesta segunda, mas podem durar todo o dia de hoje.

A via está devidamente sinalizada, mas a Setrat reforça a necessidade de maior atenção de quem trafegar pelo local para evitar acidentes e outros transtornos.