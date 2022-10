Vizinhos ouvem disparos e encontram rapaz morto com tiros no peito

Um homem identificado como David Gilmour Cecilio, 28 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (21), no bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, os vizinhos ouviram barulhos de disparos de arma de fogo, saíram das residências e encontraram o homem caído ao solo com sinais de vários tiros.

Diante da situação, a Polícia Militar (PM) foi acionada.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no endereço e constatou a morte de David. Segundo a médica do SAMU a princípio foi observado 2 tiros no tórax da vítima.

O local foi isolado para preservação.

Equipes da Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceram na ocorrência.