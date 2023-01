4 livros de romance que vão te deixar apaixonado

Os livros românticos são capazes de nos transportar para histórias de amor de uma maneira única. É ótimo quando terminamos um bom romance e ficamos com a sensação de ter vivido um pouquinho daquela paixão.

Com isso em mente, compartilhamos 4 opções de livros românticos:

Orgulho e Preconceito

O enredo de Orgulho e preconceito gira em torno da família Bennet, composta por marido, mulher e cinco filhas (Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia). A história se passa em uma zona rural da Inglaterra durante o início do século XIX.

Para Todos os Garotos que Já Amei

Lara Jean sempre teve uma vida amorosa muito movimentada, pelo menos na cabeça dela. Para cada garoto por quem se apaixonou e desapaixonou platonicamente, ela escreveu uma bela carta de despedida.

Teto Para Dois

Eles dividem um apartamento com uma cama só. Ele dorme de dia, ela, à noite. Os dois nunca se encontraram, mas estão prestes a descobrir que, para se sentir em casa, às vezes é preciso jogar as regras pela janela. Três meses após o término do seu relacionamento, Tiffy finalmente sai do apartamento do ex-namorado.

Amor e Gelato

Um verão na Itália, uma antiga história de amor e um segredo de família Depois da morte da mãe, Lina fica com a missão de realizar um último pedido: ir até a Itália para conhecer o pai. É então que sua aventura começa.