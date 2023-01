5 benefícios das amoras para sua saúde

Embora muitas frutas ofereçam uma combinação maravilhosa de nutrição e sabor, poucas oferecem tantos benefícios à saúde quanto as amoras. Essa saborosa espécie representa um grupo diversificado de bagas da espécie Rubus e é bastante versátil, podendo ser ingerida crua, nos sucos e em receitas.

Compartilho, abaixo, 6 benefícios das amoras para a saúde:

Vitamina C

As amoras contém um alto nível de vitamina C, fundamental para a produção de colágeno e alguns neurotransmissores. Esses processos são vitais para muitas funções corporais, incluindo a cicatrização de feridas. Além disso, a vitamina C também possui propriedades antioxidantes e está envolvida no funcionamento do sistema imunológico.

Fonte de fibra

Presente nas amoras, a fibra desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de açúcar no sangue e no consumo de açúcar. No caso desta fruta, estão presentes fibras solúveis e insolúveis, oferecendo ao corpo a regulação do colesterol e uma digestão mais saudável.

Antioxidantes

As amoras contêm altos níveis de antioxidantes, como as antocianinas – que ajudam as pessoas durante o processo de envelhecimento e na diminuição de riscos de doenças como câncer e infarto.

Vitamina K

As amoras são uma excelente fonte de vitamina K, necessária para a coagulação do sangue e essencial para a cicatrização adequada de feridas. Além disso, especialistas também associam a boa saúde óssea à vitamina K.

Vitamina A

As amoras também são ricas em vitamina A, que desempenha várias funções no corpo, auxiliando o sistema imunológico, que combate infecções e doenças; e o crescimento e manutenção dos dentes e ossos. Além disso, ela ajuda a manter a pele saudável.