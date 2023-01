Força Tática apreende 500 kg de maconha em borracharia usada como fachada para vender drogas

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional apreenderam 500 quilos de substância análoga a maconha, nesta quarta-feira (25), em Cuiabá (MT). As drogas foram localizadas em uma borracharia. Na ação policial, um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 13h30, as equipes da Força Tática receberam informações anônimas sobre um ponto de venda de entorpecentes no bairro Pascoal Ramos. Segundo a denúncia, no local funcionava uma borracharia que servia de fachada para o comércio ilícito.

Os policiais foram ao endereço informado e visualizaram um indivíduo colocando uma sacola plástica em meio a pneus, na frente da borracharia. De imediato foi iniciado procedimento de abordagem, momento em que o suspeito tentou fugir entrando no estabelecimento. Contudo, foi detido rapidamente.

Em verificação à sacola deixada pelo homem, a equipe localizou dois tabletes de maconha. Ao ser questionado sobre o material, o suspeito confessou que vende entorpecentes dentro do estabelecimento. O criminoso ainda afirmou que no local havia uma maior quantidades da droga.

Na sequência, os militares realizaram buscas pela borracharia e encontraram mais 393 tabletes de maconha, bem como balanças de precisão e caderno de anotações. As drogas estavam guardadas em caixas de papelão, no fundo do estabelecimento.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com todo o entorpecente apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências.

