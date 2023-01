Imagens mostram homem sendo esfaqueado por mulheres antes de morrer

Imagens de câmeras de segurança da rua Vinte de Abril, próximo à praça da República, no centro do Rio de Janeiro, mostram o momento em que o guia turístico Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos, é esfaqueado por duas mulheres durante uma tentativa de assalto na madrugada de quarta-feira (4).

No registro, é possível ver a dupla em uma motocicleta se aproximando do homem às 2h. Uma das suspeitas aponta uma arma para ele, que entrega sua bolsa e o celular. Daniel tenta, então, desarmar a assaltante e os três entram em luta corporal.

Após levar golpes de faca, o guia turístico consegue se desvencilhar e recuperar sua bolsa e volta a caminhar pela rua, ensanguentado. As criminosas retornam à moto e, nesse momento, mais pessoas chegam à cena do crime. Daniel chega a tentar pegar um táxi que passa pela rua, mas o motorista não para o carro.

Segundo testemunhas, as assaltantes disseram aos pedestres que passavam pelo local que haviam sido atacadas pelo homem.

O Corpo de Bombeiros informou que militares foram acionados às 2h10 para uma rua próxima ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde o homem foi encontrado já sem vida. PMs do 5º BPM (praça da Harmonia) foram ao local e apreenderam a faca e o simulacro de arma usados no crime.

Daniel foi sepultado nesta quinta (5), na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Sua morte está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. Segundo a Polícia Civil, as armas apreendidas estão sendo periciadas e testemunhas já prestaram depoimento.

A DHC pede à população que colabore com informações que possam ajudar os agentes a localizar as criminosas. Os relatos podem ser enviados por meio dos telefones da delegacia (98596-7350 e 2333-6393) ou através do Disque Denúncia (2253-1177).