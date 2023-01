Produção de etanol de milho cresce 12% em Mato Grosso, aponta Conab

A produção de etanol de milho em Mato Grosso deve crescer 11,9%. O estado, conforme apontamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), é responsável por cerca de 73,4% da produção nacional do biocombustível à base do cereal.

As estimativas constam no terceiro levantamento da safra 2022/23 de cana-de-açúcar, divulgado nesta terça-feira (27) pela Companhia.

As projeções apontam para a safra 2022/23 um volume de 3,335 bilhões de litros de etanol de milho em Mato Grosso. Acima dos 2,982 bilhões de litros da temporada passada.

Somente em etanol anidro 997,4 milhões de litros são previstos, aumento de 11,5% ante a safra passada. Já em etanol hidratado, utilizado para abastecer veículos flex, 2,337 bilhões de litros devem ser produzidos, crescimento de 12%.

“Em Mato Grosso, a demanda das indústrias continua maior que na safra anterior, com expectativa de moagem de quase oito mil toneladas de milho, no ciclo 2022/23, aumento de 12% em relação à safra anterior, tendo em vista a grande demanda dos mercados interestaduais pelo biocombustível mato-grossense”, explica a Conab.

Brasil cresce em 30,7% volume de etanol de milho

Para a safra 2022/23, de acordo com a Conab, é previsto a produção de etanol a partir de milho no Brasil de 4,5 bilhões de litros, sendo 1,5 bilhão de litros do biocombustível anidro e cerca de 3 bilhões de litros do etanol hidratado. Ao todo, houve acréscimo de 30,7% no volume total em comparação ao que foi produzido na temporada anterior.

Mato Grosso do Sul, segundo maior produtor de etanol de milho do país, conta com uma estimativa de 714,4 milhões de litros. A temporada 2022/23 é a primeira a constar no levantamento da Conab a produção no estado.

Já em Goiás 378,4 milhões de litros de etanol de milho são previstos, além de 112,7 milhões de litros no Paraná.