Traficante que atuava com ‘delivery’ de drogas é preso em MT

Um traficante que atuava com o comércio de entorpecentes na modalidade “delivery” foi preso em flagrante pela Polícia Civil, durante investigações da Delegacia de Pontes e Lacerda (MT). A ação resultou na apreensão de drogas, apetrechos utilizados na atividade de tráfico e de uma motocicleta que era utilizada para realização de entrega de entorpecentes.

As investigações iniciaram após a equipe de investigadores da Delegacia de Pontes e Lacerda receber várias denúncias sobre um homem que utilizava uma motocicleta Honda Fan vermelha para fazer entregas de entorpecentes. Segundo as denúncias, os pedidos eram feitos por meio de aplicativo de mensagens, em que as pessoas pediam determinado valor de entorpecentes e recebiam em casa.

Com base nas informações passadas, os policiais passaram a monitorar o suspeito, morador do bairro Residencial Vera, constatado várias chegadas e saídas dele durante o dia, caracterizando o movimento de buscar algo e sair para entrega. Diante das fundadas suspeitas, os policiais realizaram a abordagem do investigado, sendo encontrado na cintura dele uma porção grande de maconha.

Questionado, o suspeito confessou a atuação com o tráfico de drogas na modalidade “delivery” e confirmou que havia mais entorpecentes no interior da residência. Em buscas no local, foram apreendidas porções de maconha e cocaína já embaladas para venda, balança de precisão, material utilizado para embalo da droga, dinheiro troca característico da atividade de tráfico, além da motocicleta utilizada nas entregas.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pontes e Lacerda, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.