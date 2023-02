Após Acidente | Mãe e quatro filhos ficam presos em carro esmagado e saem ilesos

Uma mulher de 42 anos e quatro filhos ficaram cerca de 5 horas dentro de uma carro esmagado e saíram ilesos. O caso aconteceu após um acidente no domingo (26), próximo a estrada do Cruzeiro Sul, em Sinop-MT.

Entenda o caso

Conforme informações, o caminhão carregado de soja tentou subir um trecho inclinado e o veículo acabou voltando de ré e atingiu o carro que estava a mãe, e os quatro filhos.

Com o impacto do acidente, o carro ficou totalmente amassado após a carroceria do caminhão caiu sobre o veículo.

Populares que passavam na estrada paravam para ajudar e começaram a tirar a carga da soja com as mãos de cima do veículo.

Algum tempo depois, chegou no local um trator pá – carregadeira que conseguiu levantar a carroceria do caminhão e em seguida puxar o carro que estava as vítimas com uma corda.

A mulher e os filhos passam bem, mas foram encaminhados a uma unidade hospitalar por precaução.