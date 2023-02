Autor de violência doméstica é preso em flagrante; arma e munições são apreendidas

Um homem autor de violência doméstica flagrado em posse de arma de fogo e munições foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (13.02), no município de Diamantino . O suspeito de 35 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha e posse ilegal de arma de fogo e munições.

As diligências iniciaram após a vítima de 39 anos procurar a Delegacia de Diamantino desesperada relatando que o seu ex-marido estava a ameaçando de morte de forma contínua e que ele possuía um revólver calibre 32. Além das ameaças, o suspeito impediu que a vítima retirasse da residência seus objetos pessoais, como roupas e aparelho celular.

Diante dos fatos, a equipe da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar foram até uma fazenda da região, onde foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de ameaça dentro da violência doméstica.

Em continuidade as diligências, os policiais seguiram até a residência do casal, onde apreenderam a arma de fogo calibre 32 com seis munições intactas no tambor, seis munições no coldre, além de outras seis munições deflagradas, que estavam escondidas dentro de um guarda-roupas.

Os bens pessoais da vítima foram recuperados e o suspeito e materiais apreendidos encaminhados à Delegacia de Diamantino, onde foi lavrado o flagrante.