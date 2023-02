Candidato morre após passar mal em teste físico da PM

O advogado Alone Petrus Leite de Souza, de 30 anos, morreu após ter passado mal durante uma prova de corrida do concurso para soldado da Polícia Militar do Amapá, nesta quinta-feira (9).

O candidato foi submetido ao teste de aptidão física no Quartel do Comando-Geral da PM, em Macapá, nesta quarta-feira (8). Depois de passar mal e desmaiar, ele recebeu os primeiros-socorros no local e foi transportado pela ambulância da Polícia Rodoviária Federal até o Hospital São Camilo.

Na unidade hospitalar, Alone foi diagnosticado com cetoacidose diabética. De acordo com os familiares da vítima, a doença possivelmente é hereditária e provocou a morte por insuficiência renal aguda.

A Polícia Militar informou que “todo o teste físico é acompanhado por equipe médica e ambulância para qualquer socorro de urgência, inclusive com a presença de militares capacitados para o salvamento aquático, nos casos das provas de natação”.

Antes da realização da primeira bateria do concurso, o advogado apresentou o atestado médico, que comprovava suas condições para participar do teste físico, segundo a corporação.

Alone é lembrado pelos familiares como um jovem de hábitos saudáveis, atleta amador, filho e irmão amado. “Ele sonhava em compor o quadro da Polícia Militar do Amapá, em homenagem à memória do seu falecido pai, Pedro Leão de Souza, Polícia Civil do ex-território do Amapá”, afirma a nota divulgada pela família nas redes sociais.