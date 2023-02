Com filhos no carro e embriagado, condutor causa acidente

O motorista de um carro foi preso por embriaguez ao causar um acidente na tarde de sábado (18), na cidade de Toledo, no Oeste do Paraná. Ele estava com os dois filhos menores de idade dentro do carro.

De acordo com o relatório do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar, o condutor do carro de 31 anos seguia pela PR-317, quando no quilômetro 382 atingiu a traseira de uma motocicleta Biz ocupada por duas pessoas. Com o impacto a Duster chegou a capotar na pista.

A condutora da motocicleta de 30 anos e o passageiro de 22 sofreram ferimentos e precisaram ser levados para Unidade de Pronto Atendimento. No carro estavam o condutor de 31 anos e seus filhos de 11 anos e 11 meses. Ambos receberam atendimentos das equipes do Siate e Samu e foram levados para avaliação médica no Hospital Bom Jesus.

O motorista do carro realizou o teste do bafômetro que apontou 0,58 mg/L, o que caracteriza embriaguez ao volante. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Toledo.