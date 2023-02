Conheça as profissões que mais vão crescer nos Estados Unidos até 2031

O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS, na sigla em inglês) atualizou a lista de profissões mais promissoras do mercado de trabalho americano. São as ocupações que mais vão crescer nos próximos oito anos, até 2031, em razão da elevada demanda por trabalhadores dessas áreas.

“Os EUA vivem um momento de forte escassez de mão de obra, em vários setores da economia. Por isso, imigrantes que tiverem experiência ou souberem atuar nessas áreas terão uma grande vantagem competitiva”, analisa Rodrigo Costa, CEO da AG Immigration.

Uma pesquisa da AG Immigration sobre as empresas que mais contratam brasileiros nos EUA revelou que várias das profissões apresentadas pelo BLS, como enfermeiros, desenvolvedores, cozinheiros e cientista de dados, já vinham atraindo profissionais brasileiros desde 2021.

O BLS publica duas listas sobre as profissões que mais crescem nos EUA. A primeira ranqueia as profissões segundo a quantidade total de novos empregos que devem ser gerados até 2031. Já a segunda lista classifica as profissões de acordo com o crescimento percentual.

O menor salário (de balconistas de fast food) equivale a R$ 125 mil por ano – ou R$ 10,4 mil por mês – na cotação atual de cinco reais para cada dólar. Já o salário médio mais alto é o de desenvolvedor de softwares: R$ 50 mil por mês.

Profissões que mais vão gerar empregos nos EUA (em quantidade total)

Assistentes de home care e cuidado pessoal: 924 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 29.430 dólares por ano.

Cozinheiros em restaurantes: 459,9 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 30.010 dólares por ano.

Desenvolvedores de softwares: 370,6 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 120.730 dólares por ano.

Balconistas e atendentes de fast food: 243,2 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 25.100 dólares por ano.

Gerentes gerais e de operação: 209,8 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 97.970 dólares por ano.

Garçons: 197 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 26.000 dólares por ano.

Enfermeiros: 195,4 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 77.600 dólares por ano.

Trabalhadores manuais para movimentar mercadorias: 168,4 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 31.230 dólares por ano.

Estoquistas e preparadores de pedidos de mercadorias: 157,9 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 30.110 dólares por ano.

Especialistas em marketing e analistas de pesquisas de mercado. 150,3 mil novos empregos até 2031. Salário médio: US$ 63.920 dólares por ano.

A lista inclui ainda as profissões de: supervisores de preparação de alimentos, gerentes médicos e da área da saúde, médicos assistentes, camareiras e empregadas domésticas, enfermeiros de prática clínica, motoristas de caminhão, analistas de negócios e bartenders.

Profissões que mais vão crescer nos EUA (em %)

Enfermeiras de prática clínica ( nurse practitioner ): 46% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 120.680 por ano.

Técnicos de turbinas eólicas: 44% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 56.250 por ano.

Bilheteiros, lanterninhas e atendentes de espaços de entretenimento: 41% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 24.440 por ano.

Projecionista de filmes: 40% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 29.350 por ano.

Cozinheiros em restaurantes: 37% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 30.010 por ano.

Cientista de dados: 36% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 100.910 por ano.

Atletas e competidores esportivos: 36% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 77.300 por ano.

Analista de segurança de informação: 35% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 102.600 por ano.

Estatísticos: 33% a mais de empregos até 2031. Salário médio: US$ 95.570 por ano.

Árbitros, juízes e oficiais de modalidades esportivas: 32% a mais de empregos até 2031. Salário médio: 35.860 US$ por ano.

A lista completa ainda inclui as profissões de: desenvolvedores web, cuidadores de animais, coreógrafos, taxistas, gerentes médicos e da área da saúde, especialistas em logística, médicos assistentes, instaladores de painéis fotovoltaicos, treinadores de animais, assistentes de fisioterapia.