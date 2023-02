Foragido por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil na zona rural

Um homem considerado foragido da Justiça por crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (14.02), em ação conjunta da Delegacia de Confresa e Delegacia de Ribeirão Cascalheira

O foragido de 48 anos estava com o mandado de prisão temporária decretado pela comarca de Ribeirão Cascalheira por crime de estupro de vulnerável.

Após troca de informações entre as duas unidades policiais, a equipe de investigadores da Delegacia de Confresa realizou diligências conseguindo localizar o foragido em uma chácara na zona rural do município, onde ele estava residindo com a sua esposa.

Depois de localizado, o investigado foi conduzido à Delegacia de Confresa para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.