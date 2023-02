Governo de MT entrega duas escolas militares, materiais e equipamentos tecnológicos a estudantes

O Governo de Mato Grosso entregou duas escolas militares em Primavera do Leste e Água Boa, nesta sexta-feira (03.02). Juntas, as novas unidades vão atender mais de 1.500 estudantes. Nas inaugurações, o governador Mauro Mendes entregou materiais e equipamentos tecnológicos aos estudantes e reforçou o compromisso de avançar na educação do Estado.

“Nós estamos fazendo um grande aporte de tecnologia nas escolas com os chromebooks, notebooks e as smart TVs, com a tecnologia mais avançada que existe no país, para que o professor use essa ferramenta e traga mais facilidade e tecnologia para a sala de aula”, declarou.

A Escola Estadual Militar Tiradentes 2° Sargento PM Weliton Pereira Duarte, em Primavera do Leste, e a Escola Estadual Militar Tiradentes 3º Sargento PM Justino Pinheiro dos Santos, em Água Boa, compartilham espaços com as Escolas Técnicas Estaduais, por meio de parceria entre a Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT) e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT).

O secretário estadual de Educação, Alan Porto, afirmou que essas unidades representam a concretização de um sonho dos moradores.

“Essas escolas militares eram um sonho antigo da população dessa região. Elas chegam em um momento ímpar de valorização profissional dos trabalhadores na educação e de consolidação das políticas educacionais e ações definidas no programa Educação 10 Anos, afirmou o secretário.

Em Primavera do Leste, a unidade irá funcionar no período matutino e vespertino, com nove salas de aulas, laboratório de informática e sala de multimídia. As aulas começam na segunda-feira (06.02) com 785 estudantes matriculados no 3° Ciclo: 7°, 8° e 9° ano do ensino fundamental e 1° e 2° ano do ensino médio.

Em Água Boa, a escola também funcionará nos períodos matutino e vespertino. São 12 salas de aula, laboratório de informática e sala de multimídia. A unidade conta com 445 estudantes matriculados, no 3° Ciclo: 7°, 8° e 9° ano do ensino fundamental e 1° e 2° ano do ensino médio, mas deverá ampliar o número de matrículas no decorrer da próxima semana.

O secretário de Educação pontuou que as novas unidades reforçam a rede estadual de ensino, que conta com 26 escolas militares, sendo 22 sob direção da Polícia Militar e quatro sob a gestão do Corpo de Bombeiros. “As escolas militares compõem um diferencial na nossa rede, que não para de evoluir em estrutura e qualidade pedagógica”, enfatiza.

O tenente coronel da PM Lindberg Carvalho de Medeiros, que foi designado pelo Comando Geral da PM para a direção da unidade em Primavera do Leste, se disse honrado com a nova missão. “Trabalhar com educação é gratificante e nos enche de orgulho saber que as escolas Tiradentes cumprem o seu papel com excelência ao figurar entre as 10 primeiras colocações no resultado do Ideb”, disse.

Já o tenente-coronel Lionai Rodrigo Galvão de Sousa, diretor da Escola Tiradentes de Água Boa, destacou que a cidade ganhou muito ao receber uma escola que já nasce com qualidade pedagógica e é reconhecida pela sociedade. “A procura por matrículas é grande e vamos iniciar o ano letivo com perspectivas de crescimento”, disse.

O secretário de Educação também participou da inauguração de uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Alda Scopel, em Primavera do Leste.

As próximas escolas militares a serem inauguradas, ainda em 2023, serão a Dom Pedro II, em Barra do Garças, e outras duas Tiradentes, em Canarana e Querência.

