Morador de 50 anos reage a roubo dentro de residência e é atingido com tiro no olho

Um senhor de 50 anos foi baleado no olho após reagir durante um roubo dentro da própria residência. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro João de Barro, em Rondonópolis-MT.

Por volta das 03h, a Polícia Militar (PM) foi acionada por um vizinho da vítima informando que havia escutado barulho de tiro.

A PM se deslocou ao endereço e o proprietário da casa já tinha sido socorrido por terceiros, após ser atingido com um tiro no olho e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma vizinha estava com a chave da casa da vítima e entregou aos militares. Eles entraram na residência e notaram que havia marcas de mãos pelo lado de fora das janelas do banheiro e também da sala.

No interior da casa, tinha sinais de que no local havia tido uma luta corporal. Através de câmeras de segurança, foi possível ver dois indivíduos altos fugindo do local com o celular da vítima.

Vale ressaltar que os suspeitos utilizavam também uma blusa por cima da camiseta e um deles escondeu o rosto com a vestimenta na hora da fuga.

Foram deixados na residência da vítima, um par de tênis de numeração 41 e uma mochila com uma espátula, que geralmente é usava por criminosos em arrombamentos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.