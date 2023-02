Resultados do Enem são antecipados para esta quinta-feira (9)

Camilo Santana (PT), atual Ministro da Educação, afirmou que os resultados do Enem serão antecipados para esta quinta-feira, 9 de fevereiro. A afirmação foi feita em coletiva de imprensa sobre os dados do Censo Escolar de 2022. Além de confirmar a antecipação, o ministro divulgou dados sobre educação básica no Brasil durante o ano passado.

A previsão inicial era que as notas fossem disponibilizadas somente na próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro. Com a mudança, estudantes de todo o Brasil ganham quatro dias em relação ao período anterior.

“Estamos antecipando o resultado do Enem, que estava previsto para a semana que vem. O resultado será divulgado amanhã, dia 9. Isso vai facilitar também todo o acesso dos nossos alunos ao Sisu”, disse Santana.

O Exame Nacional do Ensino Médio pode ser usado por estudantes para o ingresso em universidades públicas e privadas no Brasil. A nota do Enem também pode ser usada como porta de entrada para instituições estrangeiras.

Apesar das amplas possibilidades, no ano passado, o Exame contou com apenas 3,4 milhões de inscrições. Foi o segundo número mais baixo em cerca de 17 anos, perdendo apenas para o Enem 2021, realizado no auge da pandemia de Covid-19. A prova aconteceu nos dias 13 e 20 de novembro de 2022.