Uma alimentação saudável pode ajudar a combater os sintomas da depressão?

A depressão é um distúrbio de saúde mental tão comum que afeta cerca de 5% de todos os adultos em todo o mundo, de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS). As causas da depressão costumam ser múltiplas, com fatores de risco genéticos e situacionais envolvidos – estressores ou condições específicas, atuando como gatilhos, levando a episódios depressivos graves recorrentes.

Tratamentos como a terapia e o uso de medicação costumam ajudar bastante no controle dos sintomas por parte dos pacientes. Ainda assim, uma alimentação saudável também pode ser bastante positiva para o tratamento dessa doença.

Nos últimos anos, vários estudos sugeriram que optar por dietas mais saudáveis, ricas em vegetais, frutas e grãos integrais, pode ajudar a melhorar os sintomas de depressão.

Por exemplo, um estudo de abril de 2022 da Universidade de Tecnologia de Sydney descobriu que homens de 18 a 25 anos experimentaram uma melhora nos sintomas de depressão após mudarem para uma dieta mediterrânea.

Em dezembro de 2022, dois estudos publicados na Nature Communications analisaram a ligação entre a microbiota intestinal e os sintomas de depressão. Um dos estudos descobriu que 13 tipos de bactérias, em particular, estão associados a sintomas de depressão.

A maneira com que essas bactérias levam à ativação de diferentes sinais no cérebro pode ser a explicação para a ligação entre a composição bacteriana do intestino e os sintomas de depressão, hipotetizaram os pesquisadores.

E é aqui também que entra a dieta: ao fazer certas mudanças na dieta, podemos influenciar o aumento de certas espécies bacterianas no intestino e, por extensão, a comunicação entre o intestino e o cérebro.

Mudar a alimentação, com a ajuda de um especialista, pode ser mais fácil do que parece. E, certamente, trará diversos benefícios à sua saúde!