9 dicas para preservar os chocolates durante e após a Páscoa

Verifique os rótulos, as informações do produto constam na embalagem;

É muito importante que o chocolate não sofra alterações bruscas de temperatura no percurso entre a compra e o consumo final;

Procure sempre guardá-los na parte mais fresca da casa, sempre ao abrigo do sol;

Os chocolates facilmente absorvem os odores do ambiente, por isso, não devem ser armazenados próximos a condimentos ou produtos com cheiro forte;

Lembre-se de, após abrir o chocolate, fechá-lo muito bem, por exemplo, com o auxílio de papel alumínio ou potes plásticos bem vedados. Esta prática protegerá o produto das oscilações de umidade e do contato com a água;