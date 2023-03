Ações da Polícia Civil resultam em duas prisões em Rondonópolis

Um homem foi preso pelo crime de adulteração de sinal identificador, pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), nesta terça-feira (7), em Rondonópolis (MT).

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia juntamente com o veículo.

Em outra ação, uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Judiciária Civil (PJC) pelo crime de receptação. De acordo com informações da PC, a suspeita foi responsável por emprestar a conta bancária para receber R$ 17 mil em dinheiro proveniente do crime de estelionato conhecido como golpe do falso intermediário. A vítima é da cidade de Barra do Garças (MT).

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia juntamente com parte do dinheiro da vítima que foi recuperado.