Alunos terão formação do programa de resistência às drogas e à violência (Proerd) nas escolas da rede municipal

O 2° Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer iniciará mais um período de atendimento às escolas municipais de Várzea Grande para a formação dos alunos do 5° ano no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

Segundo o coordenador do programa na SMECEL, professor João Vieira, em torno de 960 alunos de 10 anos serão contemplados neste primeiro semestre. “As escolas são: Benedita Bernardina Curvo, Júlio Domingos de Campos, Antônio Salústio Areias, Padre Luís Maria Ghisoni, Irenice Godoy de Campos e Silva, Emanuel Benedito de Arruda, Gonçalo Domingos de Campos, Salvelina Ferreira da Silva, Eunice Cesar de Mello e Jaime Veríssimo de Campos Júnior – Jaiminho”, informou.

O aluno do PROERD receberá uma apostila fornecida pela Prefeitura Municipal e ao final do curso receberá uma camiseta do Programa como prêmio pela dedicação nas aulas. Durante o curso, o instrutor policial militar orienta os estudantes a serem responsáveis e manter a disciplina em sala de aula, respeitando os colegas e professores dentro e fora da escola. “A disciplina militar inspira os alunos a superar obstáculos e a lutarem por um futuro melhor”, avaliou.

A Polícia Militar e a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer mantêm um Termo de Cooperação para a realização do PROERD desde que o programa foi instituído no município. Após a conclusão do curso, a formatura dos alunos do 1º semestre será realizada a partir do mês de junho. Nas formaturas serão entregues certificados de conclusão e camisetas do Proerd para todos os formandos. Haverá também entrega de prêmios para as redações de destaque de cada turma.

O secretário Silvio Fidelis disse que a formação do Proerd é mais um incentivo e conscientização para que os alunos permaneçam longe das drogas e da violência, tomando decisões seguras e responsáveis, aplicando todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula com o monitor policial militar. “O 2° Comando Regional da Polícia Militar se preocupa com a segurança das nossas crianças e das escolas, por isso o Proerd vem atuando em parceria com a SMECEL em Várzea Grande há muitos anos, trazendo a segurança, o exemplo e inspirando os alunos a serem cidadãos responsáveis”, declarou.