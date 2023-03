Uma jiboia foi encontrada dentro do motor de um carro Honda Civic, na avenida São Sebastião, no Bairro Jardim das Américas, na manhã deste sábado (18), em Primavera do Leste (MT).

A guarnição do Corpo de Bombeiros da 6ª CIBM foi acionada e resgatou o animal que foi solto no habitat natural.