‘Complexo de Saúde’ deve ser construído em Rondonópolis; projeto já foi enviado à Câmara

Um novo modelo de Saúde deve ser construído em Rondonópolis nos próximos anos. O projeto de Lei que cria o ‘ Complexo de Saúde’ foi entregue nesta segunda-feira (27) ao presidente da Câmara Municipal e deve ser aprovado na próxima semana.

De acordo com o líder da Casa, Júnior Mendonça, o projeto deve ser colocado em pauta já na próxima sessão, para que os debates e apreciações acontecem o mais breve possível.

A área de 12 hectares onde será construído o Complexo foi fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público e um empreendimento que não estava em conformidade, afirmou o promotor Ari Madeira.

De acordo com o prefeito Zé Carlos do Pátio, desta área, que fica ao lado do Centro Político Administrativo (CPA), dois hectares serão destinados a construção do Centro de Apoio e Diagnóstico do Câncer, que o governador Mauro Mendes se prontificou a construir.

Ainda no Complexo deverá ser criado o Hospital Universitário da UFR, um novo hospital e uma hospital filantrópico.